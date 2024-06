Alunos do Colégio Planeta conquistam medalha de prata no campeonato JEESP

Com grande orgulho e satisfação, o Colégio Planeta – Anos Finais e Ensino Médio anuncia que dois de seus talentosos alunos, Alice Velho e Kelson Nascimento, conquistaram o 2º lugar na categoria de Xadrez durante a etapa regional do Campeonato JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo). Os estudantes, ambos da 2ª série do Ensino Médio, trouxeram para casa a medalha de prata, uma vitória que enche nossa comunidade escolar de alegria.

“Alice e Kelson, dedicados e apaixonados pelo xadrez, receberam orientação e treinamento intensivo da Professora Michele Mendonça e de José Vicente Martins (técnico de xadrez de São Carlos), cujos esforços e expertise foram fundamentais para essa conquista notável. A jornada para o pódio foi marcada por muito empenho, disciplina e estratégia, refletindo a excelência do ensino e da preparação oferecidos aqui”, diz Fernanda Ciciliano diretora do Colégio Planeta.

A participação no Campeonato JEESP é uma oportunidade de desenvolvimento não só das habilidades específicas do esporte, mas também de importantes competências como concentração, planejamento e tomada de decisões. Alice e Kelson demonstraram tudo isso com maestria, representando nosso colégio de maneira exemplar.

Essa medalha de prata não é apenas um reconhecimento do talento individual dos nossos alunos, mas também um testemunho do compromisso do Colégio Planeta em promover e apoiar atividades extracurriculares que enriquecem a formação integral de nossos estudantes.

