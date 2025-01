Águia estreia na Copinha com ambição de voos altos

A bola vai rolar: João Batista está otimista e acredita em uma boa campanha das Pequenas Águias - Crédito: Lourival Izaque

Integrante do grupo 13 e sendo a equipe que representa a cidade sede, o São Carlos estreia nesta quinta-feira, 2, na Copa São Paulo de Futebol Júnior e a partir das 15h45, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, enfrenta o Imperatriz/MA. Na sequência, concluindo a rodada dupla, o Cruzeiro/MG, atual vice-campeão brasileiro da categoria terá o Real Brasília/DF, a partir das 18h.

O time são-carlense é comandado pelo técnico João Batista, que dirigiu o sub23 no Paulista de 2024. Com um time remodelado e bem jovem, a ambição da Águia é voar alto e buscar igualar a campanha vitoriosa de 2008, quando chegou às quartas de final e foi eliminado pelo Figueirense/SC, no Luisão, pela contagem mínima.

João Batista formou o time sub20 a aproximadamente dois meses e preparou o grupo com treinos táticos e técnicos e a realização de jogos-treino.

Ele não esconde que o grupo 13 é complicado, mas ressaltou que a ambição da Águia é grande. “A gente teve um tempo legal de preparação e deu tempo para que a pudéssemos colocar as ideias e planos de jogo em prática. É evidente que vai faltar entrosamento, ritmo de competição, de jogo, mas aí a gente tenta, dentro da competição, dar isso a eles. E a gente sabe que nesse primeiro momento é mais o emocional, tirar essa pressão e a ansiedade. Tudo depende do primeiro jogo, o que você consegue transferir para os atletas e o que ter uma ideia realmente onde você pode chegar. Esperamos fazer um bom jogo. E em tiro curto, às vezes, pode valer o resultado. Eu sempre falo isso pra eles: independentemente de qualquer coisa, a gente tem que procurar sempre construir a possibilidade de vitória, e com vitória as coisas vão se encaixando”, analisou.

Sobre o primeiro compromisso na Copinha, João Batista foi mais além, salientando que uma das vagas deve ficar com o Cruzeiro e para a outra, São Carlos, Imperatriz e Real Brasília vão lutar ferrenhamente.

“Teoricamente falando, dentro de campo pode até inverter essa lógica (Cruzeiro em primeiro), mas somos três equipes brigando pela segunda vaga. Mas na prática pode mudar. E eu vejo dessa forma, por isso que eu acho que é importante, principalmente na estreia que a gente vai entrar com uma equipe que, automaticamente, vai ser um adversário direto. Então temos que vencer para que possamos brigar pela segunda vaga do grupo”, finalizou.

