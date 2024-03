Adolescente é flagrado com entorpecentes no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do adolescente foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos foi detido por policiais militares da Força Tática na manhã desta sexta-feira, 29, em um local conhecido como “ponto” de drogas, na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina. Ele foi acusado de tráfico.

Inicialmente, os PMs realizaram a abordagem em uma dupla, em atitude suspeita. Com um jovem de 18 anos, nada localizado. Mas com o infrator, dois pinos com cocaína e duas porções de maconha.

Mas em um cano de água nas proximidades, os policiais localizaram uma sacola com 61 pinos com cocaína, 28 pedras de crack, 5 pedaços de maconha, 12 haxixes e 80 porções de maconha. A droga foi apreendida e o adolescente encaminhado à CPJ.

