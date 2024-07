Acusado de tráfico de drogas, homem é preso pela Força Tática

Parte da droga apreendida pela PM durante operação policial - Crédito: Divulgação

Policiais militares do Tático Comando durante patrulhamento e operação de Força Tática pelo Douradinho nesta quarta-feira, 10, tendo conhecimento de que um homem estaria realizando a distribuição de drogas naquele bairro e que utilizava um Palio, realizaram diligências e por volta das 21h40, na rua Domingos de Angelis, no Jardim Tangará, depararam com o veículo estacionado em local ermo, sendo ocupado por um homem em atitude suspeita que, ao notar a presença da viatura, tentou se abaixar e se, mas foi abordado.

Em revista, nada de ilícito foi localizado pelos PMs. Porém, ao revistarem o carro, em um fundo falso no carpete do assoalho dianteiro sob o banco do passageiro, localizaram um plástico contendo 39 pacotes de cocaína e 8 pacotes de cocaína pura, bem como R$ 50 e impressões de extrato bancário. Indagado, ele teria confessado que realizava a distribuição e o armazenamento da droga.

Diante dos fatos, os PMs foram até a casa do suspeito, na Avenida Luciano Eduardo Félix. Na residência, os PMs teriam sido atendidos pela mãe do suspeito, que autorizou e acompanhou a entrada dos policiais e no do acusado, em uma gaveta de uma escrivaninha, localizaram em uma sacola plástica mais 140 pacotes com cocaína, 13 pacotes com cocaína pura, 17 pedras de crack e duas porções grandes de maconha, além de R$ 82, além de anotações relativas ao tráfico de drogas em um caderno. Ainda no quarto, em seu guarda-roupas, localizaram um cofre, que teria a quantia de R$ 1,7 mil.

O acusado foi encaminhado à CPJ e a ocorrência apresentada ao delegado plantonista Gilberto D'Aquino, que após análise dos fatos, decidiu pela autuação em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente foi recolhido ao centro de triagem.

