Academy São Carlos garante vaga nas quartas na Supercopa do Brasil

Em um jogo muito disputado nesta quinta-feira, 14, e decidido nos detalhes, o Futsal Academy São Carlos perdeu para o Apama por 2 a 0 pela segunda rodada da Supercopa do Brasil de Futsal, que acontece em Camboriú/SC. Apesar do revés, o time são-carlense segue em segundo lugar no grupo e classificado para quartas de final.

Na partida realizada no ginásio municipal de esportes Sérgio Lorenzatto, a equipe sub11 orientada pelo técnico Natela entrou em quadra para enfrentar o Apama, equipe tradicional da região. O começo foi muito disputado e “quente”, as duas equipes utilizaram a alta intensidade mesmo com calor de aproximadamente 40 graus. Porém, em um lance isolado a equipe sofreu o primeiro gol.

No segundo tempo a intensidade continuou, e a equipe são-carlense criou muitas oportunidades, mas não foram aproveitadas e no final levou segundo gol que finalizou a partida.

Nesta sexta-feira, 15, a Academy entra em quadra às 11h na mesma praça esportiva pela fase de grupos para definir qual posição ficará, contra Cecam Futsal. Uma vitória termina líder do grupo. As quartas de final começa também nesta sexta-feira, só que no período noturno, com adversário ainda a ser definido.

