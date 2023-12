Academy São Carlos estreia com vitória na Super Copa do Brasil

SIGA O SCA NO

Equipe sub11 de São Carlos estreou com uma difícil vitória na Super Copa do Brasil - Crédito: Divulgação

A equipe sub12 do Futsal Academy São Carlos estreou com o ‘pé direito na Super Copa do Brasil, que acontece em Camboriú/SC. Na tarde desta quarta-feira, 13, em uma partida muito disputada, conseguiu vencer o Palhoça, equipe local, por 2 a 1.

De acordo com o técnico Natela a partida foi marcada por um alto nível técnico, com os atletas das duas equipes mostrando qualidade e técnica. A vitória são-carlense foi nos detalhes.

De acordo com Natela, o Futsal Academy abriu o placar com Pedro logo aos 3 minutos e dominou o primeiro tempo. Teve posse de bola, criou várias chances, mas não aproveitou.

No segundo tempo, o Palhoça melhorou e o jogo muito mais disputado. Aos 8 minutos, os anfitriões empataram mas, aos 12 minutos, novamente Pedro deixou sua marca e fez o gol que deu a vitória ao time são-carlense.

