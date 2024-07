Absoluto, São Carlos massacra o Mauaense no Luisão com direito a gol de letra

Jogadores do São Carlos comemoram gol: massacre na Águia na Bezinha - Crédito: Ismael Volpin

Sem sustos, com autoridade e absoluto em campo. Após perder para o Colorado na estreia da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B, o São Carlos conquistou a reabilitação na tarde deste sábado pela segunda rodada do grupo 5.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a Águia voou alto e com tranquilidade goleou por 6 a 0 no Grêmio Mauaense. Fez uma partida onde dominou amplamente o adversário. E com um gol de letra marcado por Diego Costa.

Com o resultado, por ter um saldo melhor de gols, o São Carlos assumiu a segunda colocação do grupo, já que no estádio municipal Adhemar de Barros, o Araçatuba venceu o Colorado por 2 a 1. O time de Caieiras ficou com 3 pontos e na terceira colocação, enquanto que o Araçatuba lidera com 6 pontos. O Mauaense é o lanterna sem ponto ganho.

Só deu Águia

O São Carlos fez até aqui a sua melhor apresentação na Bezinha. Dominou amplamente o adversário durante os 90 minutos.

Os minutos iniciais do primeiro tempo foram fulminantes. Logo a 1 minuto, após lançamento, Kawan Claro dominou a bola e de bate pronto chutou forte, sem chances para Matheus.

Com o pé no acelerador, o time de João Batista fez 2 a 0 aos 15 minutos. Diego Costa aproveitou cruzamento de Dezin e chutou com violência contra o gol de Matheus.

Após a vantagem, o São Carlos diminuiu a intensidade, mas manteve o domínio e o time visitante pouco criou.

No segundo tempo, com o gás renovado, o São Carlos foi avassalador. Aos 8 minutos Dudu Black aproveitou toque de bola de Diego Costa que fez jogada individual para ampliar.

Aos 15 minutos, Guilherme fez jogada individual pela esquerda e cruzou para Diego Costa fazer um gol de letra, tocando de calcanhar, sem chances para Matheus. O massacre continuou e aos 20 minutos, Dudu Black cruzou e Braga, que tinha acabado de entrar, fez de cabeça para fazer 5 a 0.

A humilhação continuou e após uma pressão alucinante na área do Mauaense, o São Carlos insistiu e a bola sobrou para Dudu Black que, em tarde inspirada, mandou um torpedo para fazer 6 a 0.

Sem ser incomodado, o São Carlos controlou a partida, criou inúmeras oportunidades e consolidou a goleada, na melhor apresentação na Bezinha em 2024

Classificação

Araçatuba, 6 pontos

São Carlos, 3 pontos

Colorado, 3 pontos

Mauaense, 0 ponto

