A bola vai rolar pela 3ª Copa São Carlos

Estádio Luisão será o palco da abertura da Copa São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Com uma expectativa positiva e ansiedade por parte dos participantes, começa nesta quinta-feira, 5, a terceira edição da Copa São Carlos, promovida pela da Liga Desportiva de São Carlos.

A abertura será no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o tradicional palco do futebol são-carlense.

Serão duas partidas no período noturno. A rodada será aberta às 19h15, com o Pakabá medindo forças com o Zé Bebeu, campeão da série ouro da Champions Cup. Na sequência, o Aracy pega o Tijuco Preto.

A competição será realizada com 30 equipes divididas em 6 grupos, onde jogam todos contra todos dentro do grupo em turno único, classificando as duas primeiras colocadas de cada grupo, mais os 4 melhores 3° colocados para as oitavas de final.

A partir das oitavas os confrontos serão realizados pela classificação geral, do 1° ao 16° lugar.

