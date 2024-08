50tão do Raspadão tem sequência com dois jogos

Aymoré fez uma excelente apresentação e venceu por 4 a 3 o Sergipinho - Crédito: Divulgação

Mais uma rodada, a segunda da fase de classificação, agitou a manhã de domingo, 4, no Cidade Aracy, com a realização do 50Tão do Raspadão.

As duas partidas reunindo atletas experientes, foram marcadas com muita emoção e adrenalina.

Na primeira partida, em um jogo de sete gols, o Aymoré levou a melhor em cima do Sergipinho por 4 a 3. Em seguida, o RD Bebidas teve que jogar muito para superar o Cruzeirinho por 2 a 1.

Após a conclusão dos jogos, o volante Luciano, do RD Bebidas, foi presenteado com um lindo boné de uma loja parceira da competição por ter sido eleito o melhor atleta da rodada.

