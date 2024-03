2° Top Ranch e Top 3 Tambores acontece nos dias 30 e 31 de março

Top Ranch - Crédito: Divulgação

Nos próximos dias 30 e 31 de março será realizado no Centro Municipal de Atividades Equestres “Vereador Paraná” o 2º Top Ranch e Top 3 Tambores em prol da Instituição Acorde. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e a entrada será gratuita.



A festa começa no sábado (30/03), a partir das 8h, com a prova de Ranch Sorting com a participação dos melhores atletas do Brasil. Já a partir das 21h o cantor Rudy comando o palco do evento acompanhado pela DJ Vanessa e DJ Moacyr Copacabana.



No domingo (31/03) acontece a prova dos 3 Tambores, a partir das 8h, e para encerrar o evento a dupla sertaneja Mary Silva e Fernandinho e o cantor Marlon Oliveira.



O Centro Municipal de Atividades Equestres “Vereador Paraná” conta com praça de alimentação, banheiros, arquibancada coberta, estacionamento gratuito e equipe de segurança.



Nos dois dias do evento vai ter a famosa costela de chão, porém para saborear essa delícia é preciso fazer a compra da adesão antecipadamente pelo telefone (16) 99158-8812.



Outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (16) 99629-5525.

