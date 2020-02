14ª Volta do Futuro e 9ª Volta Feminina começam neste sábado, em São Carlos

Reunindo cerca de 400 atletas de todo o país, começam neste sábado (22), a 14ª Volta Ciclística do Futuro e a 9ª Volta Feminina do Brasil. As disputas, consideradas entre as melhores do calendário nacional, acontecerão em São Carlos no Parque Eco-Esportivo Damha. Em plena folia de Carnaval, as “magrelas” vão andar forte em quatro etapas, com provas de resistência e contrarrelógio individual.

As competições ter a organização a cargo da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e Parque Eco-Esportivo Damha. Elas serão válidas pelo ranking nacional.

O dia de abertura começará forte, com duas etapas. Pela manhã, a partir das 8h, será realizada uma prova de resistência em um circuito de 5,5 km dentro do Damha. A Elite e Máster da Volta Feminina e o Júnior masculino da Volta do Futuro farão dez voltas, totalizando 55 km. No período da tarde, a partir das 14h, será a vez com Contrarrelógio Individual, desta vez em circuito de 5,26 km.

As categorias da Volta do Futuro são as seguintes: Junior Masculino/Feminino (17 a 18 anos – nascidos entre 2002 e 2003); Juvenil Masculino/Feminino (15 a 16 anos - nascidos entre 2004 a 2005), Infanto-Juvenil Masculino/Feminino (12 a 14 anos nascidos entre 2006 a 2008). A Volta Feminina do Brasil, por suas vez, terá com ciclistas das categorias Elite, Sub 23 e Máster Feminino.

Pelotão feminino - É nítido que o crescimento do poder feminino refletiu no ciclismo Brasileiro. Nove anos atrás, a Federação Paulista de Ciclismo, incentivadora da igualdade de gênero, criou um evento exclusivo para as amantes do ciclismo, a Volta Ciclística Feminina do Brasil, que este ano chega a sua nona edição.

Em 2012, no inicio do evento, eram menos de trinta ciclistas no pelotão, onde somente poderiam participar atletas das categorias Elite e Sub 23. Em 2016, o evento começou a receber também, atletas da categoria Máster, com mulheres acima de 30 anos.

Este ano no pelotão feminino da Volta Ciclística Feminina serão mais 50 atletas em busca de um dos títulos mais aguardados do ano e das camisas amarela (campeã geral), branca (campeã sub 23), branca de bolinhas vermelhas (campeã montanha) e verde (campeã por pontos).

Pentacampeã do evento, Ana Paula Polegatch, da Memorial/Santos/FUPES, diz que é sempre muito bom disputar a prova. “É em uma das provas mais esperadas por nós no início do ano e é sempre bom disputar essa prova no Damha, que é um lugar maravilhoso, com um circuito bem técnico”.

Sobre ser a atleta que mais venceu a competição, Ana Paula diz que existem algumas desvantagens dentro do pelotão. “Eu percebo que existe um respeito, por eu ser a atleta que mais venceu a volta e, com isso, certa desvantagem. Sendo uma das favoritas, você fica muito marcada e temos que buscar várias estratégias para se livrar dessa marcação”, explica.

Mesmo com a marcação acirrada, a atleta disse que vai em busca de manter o titulo para a equipe. “Este ano estamos muito entrosadas como equipe. Claro que cada corrida é uma corrida e, no ciclismo, existem muitas variáveis. A gente nunca sabe o que será até cruzar a linha de chegada, mas estou feliz, confiante e nossa equipe treinou bastante para a prova. Espero que façamos um bom trabalho e vamos fazer de tudo para defender esse titulo”, encerra.

Confira a programação completa:

22/02 - Sábado (manhã)

Circuito 1ª etapa - Cada volta: 5,5km

Concentração: 7h/ Largada: 8h

Local: Parque Eco-Esportivo DAMHA

1ª Bateria – 8h

Infanto Juvenil Masc. / Infanto Juvenil Fem.: 3 voltas: 16,5km

2ª Bateria – Aprox. às 9h

Juvenil Masc. = 6 voltas: 33 km

Júnior Fem.: = 5 voltas: 27,5km

Juvenil Fem. = 4 voltas: 22 km

3ª BATERIA – Aprox. às 10h

Júnior masculino: 10 voltas = 55km

Elite Feminino/Feminino Master: 10 voltas = 55km

Metas Volantes: 2ª e 3ª volta

Prêmio de Montanha: 5ª e 6ª volta.

22/02 -Sábado (tarde)

Contrarrelógio Individual – 2ª Etapa - Circuito 5,26km

Concentração: 13h/ Largada: 14h

Ordem de largada:

Infanto Juvenil Fem. = 1 volta (5,26km)

Infanto Juvenil Masc. = 1 volta (5,26km)

Juvenil Fem = 1 volta (5,26km)

Juvenil Masc. = 2 voltas (10,5km)

Júnior Fem = 2 voltas (10,5km)

Júnior Masc = 3 voltas (15,7km)

Elite Feminino = 3 voltas (15,7km)

Feminino Master= 3 voltas (15,7km)

23/03 – Domingo

3ª Etapa – Circuito “Chibarro” = 8,58km

Concentração: 7h/ Local: Circuito Chibarro

1ª Bateria: 8h

Júnior Masculino: 10 voltas = 8,58km

Elite Feminino/Feminino Master: 10 voltas = 8,58km

Metas Volantes: informações no boletim da etapa anterior.

Prêmio de Montanha: informações no boletim da etapa anterior.

2ª Bateria: aprox. 10h00

Juvenil Masc. = (5 voltas = 42,9km)

Júnior Fem. = (5 voltas = 42,9km)

Juvenil Fem. = (5 voltas = 42,9km)

3ª Bateria: aprox. 11h30

Infanto Juvenil Masc. = (2 voltas = 17,16km)

Infanto Juvenil Fem. = (2 voltas = 17,16km)

24/02 – Segunda-feira

4ª ETAPA - CIRCUITO 8,26km

Concentração: 7h / Largada: 8h

Local: Parque Eco-Esportivo Damha

1ª Bateria: 8h

Infanto Juvenil Masc. = 4 voltas = 33km

Infanto Juvenil Fem.: 3 voltas = 24km

obs: largada separada.

2ª Bateria: aprox. 9h30

Juvenil Masc: 6 voltas = 49km

Juvenil Fem.: 4 voltas = 33km

Juniorl Fem.: 5 voltas = 41,3km

obs: largada separada.

3ª Bateria: aprox. 10h45

Júnior Masc.: 10 voltas = 82km

Elite Fem./Feminino Master: 10 voltas = 82km

Metas Volantes: 2ª e 3ª volta (3ª bateria).

Prêmio de Montanha: 5ª e 6ª volta (3ª bateria).

A 14ª Volta do Futuro do Ciclismo / 9ª Volta Ciclística Feminina do Brasil têm organização e realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio do Parque Eco Esportivo Damha e Prefeitura Municipal de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também