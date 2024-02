100% na A4, Grêmio pega Taquaritinga de olho na liderança

Em Taquaritinga, Grêmio busca manter 100% na A4 e comemorar mais uma vitória - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Uma partida que promete. Assim é aguardado o encontro entre Taquaritinga e Grêmio São-carlense, a partir das 15h desta quarta-feira, 7, no estádio municipal Adail Nunes da Silva, na casa do adversário. A partida é pela terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

Coincidentemente as duas equipes possuem 100% de aproveitamento. Estão com 6 pontos após dois jogos. Jogo de líderes. Mas o Grêmio está à frente por ter melhor saldo de gols, após a impiedosa goleada em cima do América, no estádio Luisão, por 5 a 1.

O Lobo da Central terá força máxima e o técnico Leandro Mehlich não esconde o otimismo. “Temos um elenco qualificado e evolui a cada jogo. É um grupo de excelência e a performance a cada partida mostra isso”, disse.

Entretanto, Leandro busca conter o ânimo dos jogadores, uma vez que espera uma partida difícil, classificando o Taquaritinga como um adversário complicado. Salientou que procurou nos dias que antecederam a partida, reorganizar a equipe, salientando a competitividade da A4 e que o nível técnico dos jogos aumenta a cada rodada. “Vamos em busca da vitória. Mas temos que ser ponderados e respeitar o adversário que vai jogar em casa e igualmente que os três pontos”, relatou.

Sem escalação

Leandro afirmou que irá definir a equipe nesta quarta-feira, uma vez que tem todos os jogadores à disposição e para sua tranquilidade, todos em boa fase.

Desta forma, o comandante gremista afirmou que pretende armar uma equipe que não mude a forma de jogar, utilizando a velocidade e marcação alta.

3ª rodada

Quarta-feira, 7

15h – Taquaritinga x Grêmio São-carlense

15h – Rio Branco x Jabaquara

19h30 – Francana x Barbarense

19h30 – Penapolense x Joseense

20h – Barretos x Ska Brasil

20h – XV de Jaú x Nacional

20h – Independente x Vocem

Resultado

América 2 x 2 Audax

Classificação

1. Grêmio São-carlense – 6 pontos

2. Taquaritinga – 6 pontos

3. XV de Jaú – 6 pontos

4. Audax – 5 pontos

5. Nacional – 4 pontos

6. Barretos – 4 pontos

7. Rio Branco – 4 pontos

8. Francana – 3 pontos

9. América – 2 pontos

10. Penapolense – 1 ponto

11. Vocem – 1 ponto

12. Joseense – 1 ponto

13. União Barbarense - 1 ponto

14. Independente – 1 ponto

15. Ska Brasil – 0 ponto

16. Jabaquara – 0 ponto

