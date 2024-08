Veja fotos da 27ª Cavalgada da Paróquia de São Roque que agitou Água Vermelha no último domingo

Cavalgada agitou o distrito de Água Vermelha - Crédito: Jhon celebreicion

A 27ª. Cavalgada da Paróquia de São Roque, no distrito de Água Vermelha em São Carlos/SP, aconteceu neste último domingo, 04, e reuniu aproximadamente 300 cavaleiros e amazonas, fazendo da mesma um sucesso e recorde de público. A Cavalgada faz parte da São Roque Fest que aconteceu entre sábado e domingo ( 03 e 04 ) no distrito de Água Vermelha e que foi finalizada com um excelente show da cantora intitulada Rainha dos Rodeios, Jayne.

CONFIRA MAIS DE 140 FOTOS DO EVENTO

O evento foi considerado um sucesso pela organização que contou com o apoio do grupo Voluntários Sertanejos do Bem.

Com o objetivo de angariar fundos para paróquia de São Roque, os cavaleiros e amazonas saíram do CT Ney França e percorreram as estradas de terra da região, até chegarem na Praça de fronte a Paróquia de São Roque.

Com a quantidade de cavaleiros e amazonas, as estradas rurais, tornaram-se um "mar de cavalos" e por fim, todos participaram de uma linda festa no distrito, que contou com música ao vivo, barracas com vários tipos de comida, espetinhos, sorvetes, bebidas em geral, entre outras atrações.

Os Voluntários Sertanejos do Bem mais uma vez ajudou e avaliou como positivo o evento e o grupo contribuiu para que tudo desse certo em mais uma excelente cavalgada beneficente, e assim, todos ficaram contentes em poder ajudar.

O Padre Max, pároco da igreja de São Roque, agradeceu aos Voluntários Sertanejos do Bem e a Prefeitura de São Carlos pelo apoio. “Tenho muito que agradecer o empenho dos Voluntários Sertanejos do Bem, de toda a equipe da Prefeitura Municipal, o prefeito Airton Garcia, aos agentes de trânsito, Guarda Municipal e a Polícia Militar, que tiveram muita dedicação e colaboração para que a Cavalgada de São Roque, tivesse um recorde de público”, finalizou.

Os Voluntários Sertanejos do Bem são bastante conhecidos em São Carlos e região, onde colaboram em eventos beneficentes, seja almoços, cavalgadas, entre outros.

Leia Também