São Carlos se prepara para receber a 2ª edição do Expocar com shows, DJs e muita adrenalina

1ª edicação do Expocar - Crédito: arquivo

Faltam poucos dias para o maior encontro automotivo da região. Nos dias 12 e 13 de abril, o São Carlos Country Club será palco do 2º Expocar São Carlos – Festival Sunset, evento que promete reunir amantes de carros, música e entretenimento em um final de semana cheio de atrações para todas as idades.

A programação começa no sábado, a partir das 14h, com a abertura dos portões. O público poderá curtir o som dos DJs Pedro Lavezzo, Jho Rezz e Ligero ao longo de toda a tarde. Às 15h30, a cantora Nayara Amaral sobe ao palco para animar os visitantes, seguida pelo show ao vivo da dupla João Carlos & Bruno, às 19h. Além da música, o sábado será marcado por sorteios, interações e surpresas preparadas especialmente para o público.

No domingo, o evento começa mais cedo, às 9h da manhã, com DJs agitando o ambiente ao longo do dia. Ao meio-dia, acontece a premiação das categorias automotivas, reconhecendo os destaques da exposição. Um momento especial está reservado para as 13h30, com o chá revelação de Denu & Mari, que promete emocionar os presentes. Logo em seguida, às 14h30, o cantor Lucas Vaz se apresenta junto com a Turma do Luquinha.

O Expocar reúne carros de diferentes estilos e épocas, em uma grande celebração da cultura automotiva. O evento ainda conta com stands de grandes marcas, praça de alimentação completa, área kids, ativações promocionais e sorteios durante todo o final de semana. Uma experiência pensada para reunir amigos, famílias e apaixonados por carros em um ambiente vibrante e acolhedor.

Os ingressos já estão disponíveis através do link na bio do Instagram oficial @saocarlosexpocar. Sócios do São Carlos Country Club têm entrada gratuita.

