Confira a programação da Festa do Milho de Água Vermelha

Festa do Milho começa na próxima sexta - Crédito: divulgação

O distrito de Água Vermelha realizará a partir desta sexta-feira (11/04), na Rua Bela Cintra, em frente a Paróquia São Roque, a tradicional Festa do Milho com atrações musicais e gastronomia especial, com entrada gratuita.

No total serão 44 barracas, sendo que 24 estarão vendendo somente produtos a base de milho verde, além de 5 food trucks. A previsão é que 120 mil espigas sejam usadas na fabricação de comidas típicas e bebidas à base de milho.

A 20ª Edição da Festa do Milho começa na sexta (11/04), a partir das 19h, com a apresentação da Banda Expresso Br; no sábado (12/04), terá início às 10h, com animação de Pedro Henrique, às 19h e de Rudy, às 21h. A programação segue domingo (13/4), com o Grupo de Capoeira Negros de Iorubá, às 10h; Roda de Violeiros, às 11h; Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos, às 16h; Os Defensores da Catira de Santa Eudóxia, às 18h; Betinho Max: O Cara do Piseiro, às 19h e a Banda Doce Veneno, às 20h30, para reviver o flashback.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, a Prefeitura está dedicada a realizar a 20ª Edição da Festa do Milho. “É uma festa tradicional da nossa cidade, que traz muitas pessoas atrás, principalmente, dessa culinária vinculada ao milho, e nós temos receitas saborosíssimas como a chica doida, o suco do milho, a pamonha, o milho no prato, entre outras tantas delícias da nossa culinária, que é realizada de forma tradicional pelos moradores desse importante distrito da cidade. Além das atrações ligadas à gastronomia, teremos também uma agenda cultural bastante diversa já a partir do primeiro dia. Portanto, toda a população está convidada para essa bela festa, que conta com o apoio fundamental do nosso prefeito Netto Donato e do vice-prefeito Roselei Françoso”.

Ainda segundo o secretário, outro aspecto importante da festa é a criação de trabalho e renda. “Essa importante iniciativa, que é a Festa do Milho, gera muitos postos de trabalho, riqueza para os empreendedores locais e é um estímulo ao turismo da nossa cidade, já que existe um grande fluxo de pessoas de outras cidades da região, que vêm prestigiar a festa, conhecer nossa culinária e também participar das atividades culturais. Além disso, foi realizada uma pesquisa pelo Departamento da Economia Solidária da Prefeitura, que demonstra que a maior parte das pessoas que vem para a festa, procuram exatamente essa questão da gastronomia e culinária local. Sendo um bom momento também para ativar esse setor importante do empreendedorismo na economia do nosso município”, completou Leandro Severo.

A festa foi oficializada através da Lei nº 13.338, de 2 de junho de 2004, de autoria do ex-vereador Marquinho Amaral e organizada pela Associação de Amigos do Bairro do Distrito de Água Vermelha com o apoio da Prefeitura de São Carlos.

Leia Também