Vamos falar de Saturno? O planeta é tema da Sessão Astronomia da semana

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 7, às 19h, será "Saturno, de volta aos céus". A palestrante será Isadora Parillo, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Na madrugada do dia 8 de setembro, ocorrerá o fenômeno de oposição de Saturno. Nessa Sessão Astronomia, a palestrante abordará como ocorre a oposição e como isso afeta a observação de Saturno. Além disso, mostrará curiosas características desse astro tão fascinante: como é seu interior, sua atmosfera e seu intrincado sistema de anéis e luas.

