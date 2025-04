Prefeitura fecha parceria com circo para entrada gratuita de pessoas com autismo

Circo - Crédito: Divulgação



A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, em virtude da comemoração do Dia Mundial do Autismo, firmou um termo de cooperação com o circo instalado na Avenida Getúlio Vargas, garantindo a entrada gratuita para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A isenção da taxa de entrada será concedida mediante a apresentação do Cartão Mais Acesso, emitido pela Secretaria. A iniciativa tem como objetivo ampliar a inclusão e garantir que pessoas com autismo tenham acesso a momentos de lazer de forma gratuita e acessível.



“O Cartão Mais Acesso se consolida, assim, como uma ferramenta essencial para garantir que essas pessoas possam usufruir de momentos de lazer, como no parque de diversões, sem custos”, disse o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida, lembrando que a pasta trabalha ativamente para promover a acessibilidade e a inclusão social em diversas áreas.

O secretário ressaltou, ainda, que todos ganham com uma sociedade mais inclusiva. “Essa medida reforça o compromisso do Governo do prefeito Netto Donato com as pessoas com deficiência”.

Para usufruir do benefício, basta apresentar o Cartão Mais Acesso na entrada do circo. O circo conta com uma variedade de atrações para diferentes faixas etárias, proporcionando uma experiência divertida e acessível a todos.



A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos está localizada na Avenida São Carlos, nº 1.800, no centro. Outras informações sobre o Cartão Mais Acesso podem ser obtidas pelo telefone (16) 3306-8523.

