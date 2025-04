Horóscopo do dia: confira o seu

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje, você vai notar que os desafios que enfrentou só serviram para aumentar seu otimismo e autoconfiança. É como se uma nova energia estivesse surgindo dentro de você, pronta para impulsioná-lo em direção a novos projetos que realmente o inspirem. Então, aproveite este dia para relaxar e comemorar essa mudança. Curta bons momentos junto dos seus.

Números da sorte: 26 - 49 - 8 - 34 - 11 - 50

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Talvez hoje seja de altos e baixos. A manhã pode trazer alguns desafios e tensões, mas serão superados e a tarde promete ser bem mais leve e agradável. Por isso, é importante que você se concentre no que pretende fazer, mesmo que as coisas pareçam complicadas no início. Aproveite a energia positiva das pessoas ao seu redor para finalizar o dia muito bem.

Números da sorte: 5 - 28 - 16 - 40 - 57 - 39

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje, você pode se sentir cheio de energia e determinação, talvez influenciado pela Lua. É importante que você mantenha sua essência, pois isso pode trazer a tranquilidade e alegria que merece. Aproveite o presente e não antecipe os acontecimentos. Dessa forma, terá um dia leve e divertido ao lado de amigos ou familiares, vivendo cada momento com intensidade.

Números da sorte: 26 - 18 - 47 - 1 - 59 - 30

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Este dia é perfeito para se conectar com suas emoções e buscar a felicidade de forma genuína. Ao focar no que importa, você verá que tudo flui naturalmente e o deixa mais animado. Com essa onda de energia, entusiasmo e paixão que está presente, você ficará mais tranquilo. Você vai sentir o apoio e a força das pessoas queridas ao seu redor, iluminando o seu dia.

Números da sorte: 18 - 4 - 37 - 26 - 50 - 49

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje é um dia em que a motivação vai te impulsionar a querer fazer grandes coisas, e você vai se sentir cheio de ideias para o futuro. Além disso, a inspiração vai surgir em conversas com as pessoas que pode se juntar hoje. Aproveite para se reunir aqueles que gosta, criando memórias que aquecem o coração. No geral, será uma jornada incrível e com boas vibrações.

Números da sorte: 10 - 42 - 37 - 51 - 28 - 3

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje é um dia em que a inspiração vai fluir e a sorte estará ao seu lado, trazendo resultados positivos para o seu bem-estar. Você terá a oportunidade de decidir como aproveitar este momento, que é perfeito para fazer mudanças e encerrar ciclos que já não servem mais. Com isso, conseguirá focar no que importa, permitindo que sua vida siga na direção que deseja.

Números da sorte: 9 - 44 - 56 - 17 - 21 - 38

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje é um dia perfeito para cultivar a tranquilidade e a serenidade. Ao se manter nesse estado, você verá as mágoas se dissiparem, permitindo que você reassuma o controle da sua vida. Além disso, sua habilidade de se comunicar com a família estará em alta, facilitando a expressão clara dos seus pensamentos e sentimentos. Aproveite para ter bons momentos.

Números da sorte: 9 - 17 - 52 - 31 - 20 - 46

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Neste dia, a interação com pessoas positivas vai te encher de energia. Você vai perceber que existem várias formas de abordar as situações e, com isso, vai encontrar soluções criativas para aqueles problemas que te incomodam há tempos. Além de ter um dia tranquilo para recuperar sua energia, você também poderá se divertir e ter momento relaxantes.

Números da sorte: 3 - 56 - 49 - 17 - 40 - 31

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje pode ser um dia desafiador, então é bom agir com cautela. Você pode se deparar com assuntos para resolver, mas lembre-se de manter a serenidade e a clareza para resolver tudo. Ao mesmo tempo, é uma ótima oportunidade para se conectar com seus talentos e dividir isso com pessoas queridas. Valorize a companhia deles e aproveite para dar boas risadas.

Números da sorte: 4 - 35 - 56 - 48 - 29 - 17

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aproveite cada instante deste dia ao máximo, pois isso pode trazer experiências incríveis e cheias de alegria. Lembre-se de que seus pensamentos e palavras moldam a sua realidade; por isso, é fundamental se livrar de crenças limitantes e negativas. Ao fazer isso, você começará a confiar mais em si mesmo, então aproveite uma parte doa dia para traçar planos para crescer.

Números da sorte: 12 - 7 - 43 - 56 - 20 - 39

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje promete ser um dia incrível para você. Prepare-se para vivenciar uma boa dose de sorte e momentos de pura alegria. Não duvide em buscar apoio das pessoas que estão ao seu redor; elas estarão prontas para ouvir o que você tem a dizer. Ao abrir seu coração, você vai perceber o valor das pessoas que ama e como esses laços se fortalecem com a sinceridade.

Números da sorte: 17 - 43 - 29 - 16 - 8 - 50

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje é um dia em que suas ideias vão brilhar e a criatividade vai fluir como nunca. É a oportunidade perfeita para dar um impulso naquilo que você realmente deseja. Este é o momento ideal para abraçar mudanças que podem melhorar seu bem-estar, e quem sabe, algumas delas podem surgir de forma inesperada. Anote as que se adaptam aos seus desejos.

Números da sorte: 28 - 5 - 46 - 37 - 19 - 60

Lua do dia: Lua Cheia, que entra em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral

