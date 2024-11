Um guia para as regras do Blackjack ao vivo

O blackjack é um jogo de cartas com regras simples de entender, juntamente com um elemento de decisão do jogador que faz com que não haja dois jogos iguais. Mas você sabe a diferença entre um split e um double down?

Se quiser saber mais sobre as rules of live Blackjack e sobre a variante clássica do jogo, continue lendo, pois estamos preparando um guia com tudo o que você precisa saber.

A configuração inicial

Todo jogo de online Blackjack começa com a distribuição, em que cada jogador recebe duas cartas do baralho, viradas para cima. O dealer também recebe duas cartas nesse momento, mas apenas uma delas é mostrada com a face para cima - a carta aberta - e a outra é mantida com a face para baixo durante a maior parte do jogo - a carta fechada.

Embora os jogadores não vejam a carta virada para baixo do dealer, o dealer verificará seu valor antes do início do jogo, caso tenha tirado um Blackjack natural. Se suas duas cartas iniciais fizerem 21, o dealer revelará isso aos jogadores.

Mãos dos jogadores

Quando a distribuição inicial terminar, o jogo continuará ao redor da mesa, com cada jogador completando sua vez antes de passar para o próximo. A menos que o jogador tenha recebido uma mão inicial de 21, ele terá algumas opções em sua vez.

As ações do jogador no Blackjack são:

- Hit (bater) - quando o jogador pega uma carta extra para sua mão, com o objetivo de aumentar seu valor. Não há limite para o número de vezes que um jogador pode bater, além de ir à falência ao exceder o valor da mão de 21.

- Stand (permanecer) - quando o jogador termina sua vez, mantendo sua mão no valor atual.

- Double down (dobrar ) - quando o jogador dobra sua aposta inicial em troca de apenas uma carta extra.

- Split - quando o jogador divide sua mão inicial em duas, o que é uma opção apenas quando as duas cartas iniciais são do mesmo valor. Ele deve fazer uma aposta adicional para a segunda mão e as duas são jogadas separadamente.

- Rendição - quando os jogadores desistem de sua mão para receber de volta metade de sua aposta inicial. Essa é uma opção apenas em alguns jogos, dependendo das regras e do formato da casa.

Quando todos os jogadores da mesa tiverem terminado sua vez, seja ficando de pé ou falindo, o jogo passa para a vez do dealer.

Regras do dealer

Ao contrário dos jogadores, o dealer tem regras rígidas que determinam como sua mão deve se desenrolar. Isso garante que cada jogo de Blackjack seja jogado de forma justa e que as chances permaneçam consistentes, independentemente das cartas que o dealer receber. Essas regras são:

- Se o valor inicial da mão do dealer for inferior a 17, ele deverá bater até atingir ou passar esse número.

- Se o valor da mão do dealer for 17 ou mais, ele deve parar.

Quando o dealer terminar sua vez, ele comparará o valor de sua mão com o de cada jogador restante, determinando qual é o valor mais alto. É nesse momento que os pagamentos são feitos, dependendo do resultado do jogo.

Há algumas regras adicionais relacionadas a apostas paralelas, mas elas variam de jogo para jogo. Portanto, certifique-se de verificar as regras específicas da casa antes de participar de um jogo de Blackjack ao vivo.