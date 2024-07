Última exibição de “A Chegada” no Cine Observatório

Crédito: Divulgação

E se, de algum modo, você pudesse saber toda a história da sua vida, incluindo o futuro? Mas há um porém: mesmo sabendo tudo que vai acontecer, você não seria capaz de mudar nenhum detalhe... É sobre este dilema entre destino e livre-arbítrio, linguagem e contato com seres alienígenas que trata o filme A Chegada, que será exibido pela última vez neste domingo, dia 21 de julho às 17h30min no Cine Observatório.

Sinopse do filme: Doze misteriosas naves alienígenas pousam ao redor do mundo. Ninguém consegue entender qual é a intenção de seus passageiros, seres gigantescos apelidados de heptápodes. O Exército americano, então, convoca a linguista Dra. Louise Banks para tentar decifrar os sons e a enigmática escrita dos heptápodes. A chegada destes seres, no entanto, acaba se tornando também a chegada de uma nova forma de ver a vida para Louise.

Duração: 116 minutos

Classificação indicativa: não indicado para menores de 10 anos

Ao final da exibição, os monitores do Cine Observatório, Felipe Hencklain e Estevão da Silva farão uma discussão com o público sobre o filme. A discussão sobre A Chegada foi especialmente elaborada, incluindo a leitura do conto "A História da Sua Vida" de Ted Chiang, no qual o filme é baseado.

Leia Também