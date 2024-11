Tusca começa nesta quinta-feira; confira a programação

Tusca 2023 - Crédito: divulgação

Pela falta de um feriado prolongado que começasse na quinta-feira, neste ano, a ordem das festas foi invertida e o Corso - festa tradicional de 12 horas que abre a TUSCA - será no segundo dia de programação, sexta-feira (15), feriado. O evento começará na quinta-feira (14) às 23h, na arena e já com a estrutura completa.

O SIGNIFICADO DAS ATLÉTICAS UNIVERSITÁRIAS

Há uma importância afetiva significativa entre as Atléticas Universitárias para com o evento esportivo que remonta um legado que transcende gerações. Elas são associações independentes formadas pelos estudantes com o objetivo de integrar, incentivar a prática esportiva e promover a sociabilização entre os alunos, além de realizar diversas ações sociais.

Embora muitas vezes associadas a festas, as atléticas não se resumem a isso. As festas são a parte empresarial das atléticas, funcionando como uma fonte de recursos para sustentar as modalidades esportivas, financiar materiais, treinadores e possibilitar a participação em competições. Essas são celebrações com um propósito maior, onde os estudantes se reúnem para comemorar, se integrar e contribuir para a autossuficiência dessas associações.

As atléticas fundadoras, Universidade de São Paulo (USP), e a AAA (Associação Atlética Acadêmica), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) são as grandes rivais no torneio: a UFSCar venceu 36 das 43 edições realizadas e a USP foi campeã sete vezes, entre elas, nos dois últimos anos. Quem será que vai levar a taça para casa esse ano?

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (14) – 23h às 7h

Palco Principal - Matuê, Gordão do PC, Livinho, Kenan e Kel, Pabllo Vittar, Dobby

Palco Eletrônico - FatSYnc, Bruno Furlan, Lucan, Murphy, Spuri, Dellanina, Ruiz

Sexta-feira (15) – 23h às 7h

Corso - Menos é Mais, PH, Kush, Gustavo Mioto, Monic, Paulete Lindacelva, Valentina Luz, Etcetera, Ella de Vuono, Megabaile do Areias, Grupo Degradê, DJ Toia, Magic Maze, B2B, DJ Carai

Sábado (16)

Tenda - 14h às 20h - Locos DJ, Tchakabum, Valesca Popozuda, Missiato

Palco Principal - 23h às 8h - IG, GBR, Ludmilla, Dennis DJ

Palco Eletrônico - 23h às 8h - L-Go, Blancah, Melgazzo, Altavism, SpecialM, Vegas, Blazy, Del Marti

Domingo (17)

Tusca Zone - Damasceno, Mos, Bella, Rick, Wingover, Maducci, Sound Quebrada, DK Crew, Paredão



GARANTA SEU INGRESSO PARA A TUSCA 2024

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

