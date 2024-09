Trilha da Natureza promove visita especial pelo Dia Mundial da Limpeza

SIGA O SCA NO

Crédito: @trilhadanaturezaufscar

Na próxima terça-feira, 17, a atividade de extensão "Visitas Orientadas à Trilha da Natureza: Disseminando Cultura Ambiental" promoverá uma visita aberta com o objetivo de compor as ações do Dia Mundial da Limpeza em São Carlos.

A data de 20/09 foi integrada ao calendário da ONU em 2023 como o World Clean Up Day (Dia Mundial da Limpeza, em Inglês) pela organização Let’s Do It World, que mobiliza mais de 190 países para uma maratona de limpeza ambiental.

Em São Carlos, um coletivo de organizações não governamentais, denominado Limpa Sanca, com o apoio e o envolvimento diversas instituições, do poder público e da imprensa, irá promover uma série de mutirões de limpeza entre os dias 14 e 20/9 em diversos locais da cidade. Os pontos atualizados podem ser acessadas em https://bit.ly/diadalimpeza2024. Haverá também um evento especial de encerramento, no dia 20/9, no SESC São Carlos (https://bit.ly/4efewgO).

Mutirão no Cerrado

O mutirão de Limpeza no Cerrado-UFSCar será direcionado a um local específico, próximo ao Instituto Federal de São Paulo (IFSP), onde tem sido verificado o acúmulo de descartes de embalagens e resíduos recicláveis. Para além da ação de limpeza, o objetivo é promover uma reflexão e uma discussão acerca da produção e gestão de resíduos sólidos entre as pessoas participantes. Além disso, haverá a oportunidade de visitar a área com orientação da equipe de monitoria da Trilha da Natureza.

A ação na UFSCar é promovida pelo Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), e contará também com o apoio da atividade de extensão vinculada ao Programa de Coleta Seletiva Solidária da UFSCar. Serão fornecidas luvas e sacos para a coleta dos materiais. É preciso estar de sapatos fechados e calças compridas, sendo recomendado também o uso de mangas compridas, boné, protetor solar, repelente e trazer uma garrafa de água.

O local de encontro é o DeAEA, junto ao Departamento de Gestão de Resíduos (DeGR), localizado na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar, às 15 horas. A atividade terá duração aproximada de 2 horas. A participação é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. Pessoas com mobilidade reduzida poderão solicitar o uso de duas scooters elétricas disponíveis.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail trilhadanatureza@ufscar.br ou pelos telefones (16) 3306-6462 e 3351-3771.

