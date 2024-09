Transformações urbanas é tema de evento na UFSCar

O evento " 2º Cidades + Resilientes - Transformações urbanas frente às questões humanas" acontece nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, no Campus São Carlos da UFSCar e tem como objetivo compreender as demandas emergentes do contexto urbano, incorporando novas perspectivas, desafios e soluções que se tornaram essenciais na dinâmica acelerada das transformações urbanas.



O tema sugere uma abordagem que examina as mudanças e evoluções nas áreas urbanas em resposta ou consideração às diversas questões e necessidades humanas.



No dia 17/9, das 9 horas às 10h30, acontece a palestra "Resiliência Climática em cidades da América Latina". Em seguida, às 10h45, a mesa-redonda "Segurança Hídrica". No período da tarde, às 16h15, a palestra "Políticas e Programas de Planeamento Territorial para alcançar os objetivos de Desenvolvimento Sustentável".



Já no dia 18/9, a programa começa às 8 horas com o minicurso "Avaliação Ambiental Estratégica e o Planejamento Urbano". Às 10h30, será a vez da palestra "Resiliência Urbana: um olhar sobre o Jardim Pantanal, zona Leste de São Paulo". E a programação termina com outra palestra, a "Mitigação de Desastres Urbanos" às 16h15.



Inscrições e demais informações no site do evento .

Leia Também