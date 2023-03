Show “Mulheres de Voz II” é a próxima atração do Circuito Arena

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac), realiza no próximo domingo, 12, a partir das 18h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal, mais uma edição do Circuito Arena com a participação de oito cantoras de São Carlos.

O show “Mulheres de Voz II” vai ser especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As oito cantoras locais vão interpretar canções renomadas de artistas nacionais e do exterior, em diversos estilos musicais.

Esta será a segunda edição do evento e, segundo o diretor do Departamento de Artes e Cultura, Carlos Alberto Caromano, a expectativa é de um grande público. “Este é um projeto de muito sucesso em São Carlos. Anteriormente, fizemos a primeira edição alguns dias antes da pandemia, sendo o último evento que realizamos antes do período de isolamento e tivemos um público de aproximadamente duas mil pessoas. Por isso, desta vez, esperamos novamente um público parecido, tendo em vista que são artistas locais e que se destacam na programação cultural da cidade”, disse Caromano.

Quem for ao Circuito Arena vai escutar vários estilos musicais passando pelo rock, sertanejo universitário, samba e MPB nas vozes de Amanda Vergara, Gabi Milino, Vivian Davis, Sheila Lima, Larissa Misael, Letícia e Gabi, Veridiana Nascimento e Gabi Garcia.

VIOLEIRAS

No domingo, 12, a partir das 10h, o Cemac também vai realizar na sua sede, na rua São Paulo, 745, no centro, uma apresentação de mulheres violeiras com a participação das cantoras Lucimara Lins, Ana Maria, Karina da Orquestra de Viola, As Paulistinhas e Meire Dias. A entrada é gratuita.

