Sessão Astronomia reflete sobre as alterações no clima

Crédito: Shutterstock

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, dia 21 de setembro, às 19 horas, será “A Culpa é da Estrela? Os Fatores que Alteram o Clima da Terra”. A palestrante será Bruna Donadel Weise da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: O Equinócio de Primavera ocorrerá no próximo dia 22 de setembro. A ocasião marca o período em que o hemisfério sul terrestre passa a receber cada vez mais luz solar, culminando com o solstício de verão, em dezembro. Teoricamente, a Primavera corresponderia a um período em que saímos de condições frias para temperaturas mais amenas, embora na prática, as temperaturas não tenham se comportado assim. Será que as alterações de temperatura são causadas pela nossa estrela mais próxima, o Sol? Na Sessão Astronomia desta semana a palestrante abordará a influência do Sol, além de outros fatores que mudam o clima no planeta.

Leia Também