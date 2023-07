Sessão Astronomia irá trazer a discussão sobre Plutão ser um planeta anão

A Sessão Astronomia deste sábado, 22 de julho, tem como tema Plutão, o planeta anão. A palestrante será Bruna Donadel Weise, da equipe do Observatório. A atividade começa às 19h e é gratuita.

SINOPSE DA PALESTRA

Em 2006, Plutão deixou de ser um planeta, sendo reclassificado como planeta anão, algo que é considerado por muitos uma grande injustiça. Na Sessão Astronomia dessa semana a palestrante explicará sobre os motivos da reclassificação e outras curiosidades do pequeno planeta grande em histórias.

SOBRE O EVENTO

A Sessão Astronomia é um programa de palestras do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992. Trata-se de palestras proferidas pelos membros da equipe do Observatório e convidados, e que têm como objetivos aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores do Observatório e levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma apresentação para membros da equipe.

