Sessão Astronomia fala sobre o Solstício de Inverno neste sábado

Crédito: Divulgação

A quinta-feira, 20, marca uma data especial, o Solstício de Inverno. Por isso, o tema da Sessão Astronomia deste sábado, 22, às 19h, será "A Mais Longa Noite do Ano e como a Comemoramos". O palestrante será Felipe Hencklain, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Todos os anos nós podemos ver o Sol fazendo um lento movimento aparente pelo céu. É por isso que, em algumas ocasiões, as noites são mais curtas, enquanto que em outras, elas são longas. Em um dia especial, o Solstício de Inverno, temos a noite mais longa do ano. Mas o que muitos não sabem é que nós, brasileiros, mesmo sem nos darmos conta, aderimos às antigas tradições de comemoração dessa noite especial. Para saber mais sobre a nossa mais longa e estrelada noite e como a comemoramos, o Observatório convida a todos para a Sessão Astronomia especial de Solstício de Inverno.

