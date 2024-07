Sessão Astronomia fala sobre Átomos e Estrelas

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 6, às 19h, será "Átomos e Estrelas". O palestrante será Pedro Colucci, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Tudo que podemos observar diretamente é feito de átomos. Embora haja outros tipos de matéria que são alvos de intensa pesquisa atual, a matéria que nos compõe, presente em tudo o que tocamos e constituinte visível dos planetas, estrelas e galáxias, é essencial à nossa existência. Essa matéria às vezes assume a forma familiar que aprendemos nas aulas de química: as dezenas de átomos que figuram na tabela periódica com seus núcleos e elétrons. Na Sessão Astronomia deste sábado, o palestrante abordará a origem dos átomos e como eles estão intimamente ligados às estrelas.

