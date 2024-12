Sessão Astronomia em clima de festas! Veja o que o Observatório preparou para esta semana

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 7, às 19h, será “A Astronomia nas Festividades”. A palestrante será Isabela Clementino, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Por que o Ano Novo começa em 1º de janeiro? Por que a data da Páscoa muda todo ano? E o que a Lua tem a ver com bolos recheados na China? Muitas festas e tradições têm suas origens na antiga prática da contemplação do céu. Na Sessão Astronomia desta semana, a palestrante abordará a forma como os ciclos do Sol, da Lua e das estrelas inspiraram festivais ao redor do mundo: do Festival da Lua ao Diwali - o festival indiano das luzes - passando por festas marcadas por solstícios e equinócios, ela mostrará como o universo conecta ciência, cultura e celebração.

Leia Também