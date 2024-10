Sessão Astronomia discute os deuses greco-romanos e os planetas que recebem seus nomes

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 2, às 19h, será "Do Olimpo ao Universo: Os planetas e os Mitos". A palestrante será Júlia Wichel de Castro, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Dizem que quando olhamos para o céu estamos vendo o passado, e essa afirmação vai além da sua interpretação científica: no Sistema Solar, os planetas foram nomeados em homenagem aos deuses greco-romanos e seus mitos. Na Sessão Astronomia deste sábado a palestrante abordará o assunto, esclarecendo as associações entre as divindades e nossos vizinhos cósmicos.

