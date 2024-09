Sessão Astronomia convida para palestra sobre a Lua

Crédito: Shutterstock

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 14, às 19h, será "Lua em Foco: Desvendando Nosso Satélite Natural". A palestrante será Sophia Costa Silva, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Quando olhamos para o céu noturno, a Lua se destaca, além do seu brilho, como um dos nossos mais próximos e intrigantes vizinhos celestes. Em Astronomia, a Lua é muito mais do que um simples astro brilhante em nosso céu; suas fases oferecem uma visão fascinante, sendo um dos ciclos naturais que influenciam não só a vida, mas também a ciência e a cultura. Na Sessão Astronomia desta semana, a palestrante abordará as diferentes fases da Lua e como cada uma delas transforma nossa observação do satélite natural da Terra. A palestra ocorrerá em sintonia com a Noite Internacional de Observação da Lua, evento global coordenado pela Nasa.

