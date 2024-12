Sessão Astronomia convida o público para desvendar os mistérios do universo e da origem da vida

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 14, às 19h, será – Do caos à vida: como o universo moldou a Terra. A palestrante será Maria Eduarda L. Bittencourte, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: A Terra, que hoje chamamos de lar, já foi um planeta vazio e hostil, incapaz de sustentar a vida. Fenômenos astronômicos, como bombardeios cósmicos, transformaram esse ambiente inóspito em um mundo repleto de diversidade biológica. Esses eventos, aparentemente aleatórios, moldaram a química primordial e a evolução, fazendo de nós “acidentes cósmicos” surgidos dessa incrível sequência de condições únicas. Na Sessão Astronomia desta semana, a palestrante explorará como o caos do universo deu origem à vida na Terra, destacando os processos astronômicos que possibilitaram nossa existência.

