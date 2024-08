Sessão Astronomia conversa sobre o mistério da vida fora da Terra

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 3, às 19h, será “Pulsares: primeiro sinal de vida fora da Terra?”. A palestrante será Carolina Souza Gomes, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: “Será que estamos sozinhos no Universo?” A questão da existência de vida inteligente fora da Terra sempre foi muito cativante. Ela é abordada em diversas obras de ficção científica, filmes e, claro, também na Ciência. Aproveitando a fascinação inerente ao tema, a Sessão Astronomia deste sábado abordará a descoberta feita por Jocelyn Bell, ganhadora do prêmio Special Fundamental Physics Prize em 2018, de um possível sinal de vida extraterrestre em 1967. A palestrante abordará a descoberta e a verdadeira natureza do sinal, que resultou em um grande avanço na Astrofísica e no nosso entendimento das estrelas.

