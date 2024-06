Sessão Astronomia comemora o “Dia do Asteroide”

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, 29, às 19h, será “O Dia do Asteroide”. O palestrante será Estevão Muniz da Silva, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Os asteroides são corpos de constituição variada, contendo rochas, metais e gelos. Esses pequenos constituintes do Sistema Solar se concentram principalmente em uma região em forma de anel entre as órbitas de Marte e Júpiter, embora sejam encontrados em vários lugares no Sistema Solar, inclusive em órbitas que cruzam a da Terra. Na Sessão Astronomia deste sábado, o palestrante falará sobre os asteroides, suas características e especificidades, além de abordar com mais profundidade a importância do Dia do Asteroide, uma data sancionada pelas Nações Unidas para aumentar a conscientização pública sobre os riscos de impacto de asteroides.

