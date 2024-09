São Carlos terá passeio ciclístico no “Dia Mundial Sem Carro”

Vamos pedalar: passeio ciclístico marca em São Carlos o Dia Mundial Sem Carro - Crédito: Divulgação

“Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa”. A frase do humorista Paulo Cintura, imortalizada no programa humorístico “Escolinha do Professor Raymundo”, criada por Chico Anysio, sintetiza bem o “Dia Mundial Sem Carro”, data internacional celebrada no dia 22 de setembro, em cidades do mundo todo, que tem como objetivo estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel.

São Carlos não ficará de fora e ciclistas da cidade organizaram um passeio ciclístico por um trânsito melhor para todos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Google Forms (https://forms.gle/yrFST1WmiP1F3Q1y5).

De acordo com os organizadores, o passeio ciclístico será realizado pelo terceiro ano e consta de um passeio para iniciantes. Podem participar pessoas todas as idades e a expectativa é receber aproximadamente 300 ciclistas.

Em São Carlos, o passeio será no domingo, 22, e a concentração será na praça em frente ao Mercado Municipal e a saída será às 8h. Antes ocorrerá um café da manhã e sorteio de bike e brindes. Ao final do passeio, terá confraternização de encerramento com o DJ Adilson Trevisan.

O passeio sairá da Avenida São Carlos e seguirá com destino até a Avenida Trabalhador São-carlense. Depois segue pela Avenida Comendador Alfredo Maffei e retorna ao Mercadão.

O dia

Dia Mundial Sem Carro é uma data internacional celebrada dia 22 de setembro, em cidades do mundo todo, que tem como objetivo estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor às pessoas que dirigem todos os dias que revejam a dependência que criaram em relação ao carro ou moto.

