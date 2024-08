São Carlos recebe premiado solo da dança “Carta para não mandar ou Cantiga interrompida” em apresentação gratuita

Crédito: Foto: ItamarMattos

O espetáculo Carta para não mandar ou Cantiga interrompida, da Confraria da Dança, de Campinas, completa 20 anos de criação e para marcar a data, os artistas estão realizando uma turnê pelo interior do estado de São Paulo.

A temporada vai passar por São Carlos, no dia 9 de agosto, sexta-feira, às 20h, no Teatro Municipal da cidade. A entrada é gratuita e vale destacar que todas as apresentações da turnê contarão com recursos de acessibilidade para os públicos surdo e com deficiência auditiva.

A montagem autoral parte das lembranças da bailarina Diane Ichimaru, nos anos de convivência com sua avó, que foi tomada em seus derradeiros anos de vida pela demência e a doença de Parkinson. A sensação de descontrole e fragilidade do próprio corpo e pensamento foram alguns dos disparadores desta criação.

"Essa obra aborda a incompletude, pois de fato e temos uma falta de domínio sobre o começo, meio e fim de nossos planos e ações, nossa vida poderá ser interrompida em qualquer instante", reflete a artista.

Serviço

Espetáculo Carta para não mandar ou Cantiga interrompida

Onde: Teatro Municipal de São Carlos

Rua Sete de Setembro, 1735, Centro, São Carlos-SP

Quando: dia 9 de agosto, sexta-feira, 20h

Entrada Gratuita – liberada meia hora antes, respeitando o limite da capacidade da plateia.

Para agendamento de grupos de alunos da Rede Pública de Ensino (Ensino Médio e EJA) e Entidades Assistenciais, entrar em contato pelo direct do Instagram @confraria.da.danca

Capacidade da plateia: 400 lugares

