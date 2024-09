São Carlos recebe evento gratuito que promove encontro entre obras de Brahms e a música tradicional chinesa

Crédito: Divulgação

Com a proposta permanente de levar música da melhor qualidade ao interior, o Ministério da Cultura e a CPFL Energia apresentam os Concertos EPTV 2024, com apresentação gratuita no dia 7 de setembro, às 19h, no Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão, em São Carlos. O evento também passará por Ribeirão Preto, Campinas e Bebedouro.

No palco, Pablo de León (violino), Horácio Schaefer (viola) e Roberto Ring (violoncelo) receberão os músicos chineses convidados Aría Zheng (erhu) e Qinxiang Gao (yangqin), além do pianista brasileiro com carreira internacional Pablo Rossi. Juntos, eles levarão ao público uma programação especial que integra a 8ª Edição CPFL Intercâmbio Cultural Brasil-China, celebrando os 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

Em todos os concertos haverá uma parte consagrada à música tradicional chinesa. Em Ribeirão Preto, Campinas e São Carlos, será apresentado o Quarteto com Piano nº 2 em Lá Maior, Op. 26, de Brahms. Em Bebedouro, a apresentação contará com dois trios fundamentais da obra de Schubert e Beethoven.

Este encontro entre a música ocidental e a música tradicional chinesa revela um tesouro cultural rico em história e tradição. Com sua profundidade emocional e a variedade de instrumentos únicos, o evento tem o objetivo de proporcionar ao público uma experiência verdadeiramente única e inesquecível.

Os presentes terão a oportunidade de vivenciar sonoridades distintas e expressivas do erhu, frequentemente chamado de "violino chinês". Este instrumento possui apenas duas cordas, mas é capaz de produzir uma gama surpreendentemente ampla de sons, desde melodias suaves até ritmos vibrantes. Já o yangqin, instrumento de cordas percutidas, tocado com pequenos martelos, enriquece as composições com seu timbre ressonante e cristalino.

Uma novidade importante desta edição é a inclusão de audiodescrição ao vivo na apresentação de Ribeirão Preto, uma ação de acessibilidade destinada a pessoas com deficiência visual. Um profissional especializado descreverá os detalhes do concerto em tempo real, permitindo que convidados cegos e o público geral com essa condição possam usufruir da experiência musical. Fones de ouvido com receptores estarão disponíveis para que esses espectadores possam acompanhar tanto a música quanto a audiodescrição simultaneamente.

Os ingressos para todos os Concertos EPTV 2024 são gratuitos. Classificação: 10 anos.

Serviço

7/9 - SÃO CARLOS

Teatro Municipal "Dr. Alderico Vieira Perdigão"

Rua 7 de Setembro, 1735 - Centro

7 de setembro, sábado, 19h

Informações: (16) 3371-4339

Retirada de ingressos: 1 hora antes do início

