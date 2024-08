São Carlos Fest acontece neste final de semana em Água Vermelha

São Roque Fest - Crédito: divulgação

A Paróquia de São Roque, com apoio da Prefeitura de São Carlos, realiza neste final de semana, dias 3 e 4 de agosto, a tradicional São Roque Fest, festa do padroeiro do distrito, com muita música e comida típica.

A festa começa no sábado, dia 3 de agosto, a partir das 19h, no palco montado na rua Bela Cintra e as atrações ficam por conta da Banda Expresso BR e Banda Fannk.

No domingo (04/08) a programação começa mais cedo. Já às 8h será celebrada a missa na Paróquia de São Roque. A 27ª Cavalgada vai ter a saída às 9h do CT Nei França. Na sequência será realizado o almoço com música ao vivo com o cantor Denis Rossin e muita costela de chão. A adesão para o almoço está sendo vendida na secretaria da Paróquia. Os convites custam R$ 50,00 por pessoa (antecipado) e R$ 60,00 na hora. A partir das 14h tem início o leilão de prendas.

Os shows musicais começam a partir das 18h na rua Bela Cintra com a apresentação de Zé Fernando e Banda. A cantora Jayne encerra a VII São Roque FEST a partir das 20h.

Leia Também