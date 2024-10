São-carlense luta pela tradição no concurso de desfile de fantasias de luxo

São-carlenses estão na torcida para que Ângelo leve mais um título para casa e continue a fazer história na tradição do Carnaval - Crédito: Divulgação

No próximo dia 9 de novembro, São Carlos será representada mais uma vez por Ângelo Missiato, um carnavalesco dedicado que está prestes a participar da 4ª edição do Concurso de Desfile de Fantasias de Luxo, em Ribeirão Preto. Com uma trajetória de mais de 30 anos defendendo a cultura e a tradição do Carnaval, Ângelo tem como objetivo conquistar o tetracampeonato para a cidade.

Ângelo, servidor público no departamento de artes e cultura, é conhecido por sua paixão pelo Carnaval e seu empenho em manter vivas as tradições que cercam a festa. "O Carnaval é uma manifestação cultural rica que deve ser preservada e valorizada", afirma. Ele acredita que a participação em concursos como o de Ribeirão Preto é uma oportunidade não apenas para mostrar o talento local, mas também para unir a comunidade em torno da cultura.

O Concurso de Desfile de Fantasias de Luxo, que ocorrerá na Associação Atlética Banco do Brasil (A.A.B.B) em Ribeirão Preto, promete ser um evento grandioso. As fantasias, que são verdadeiras obras de arte, refletem não apenas a criatividade dos carnavalescos, mas também a história e a identidade de cada cidade representada. "Estou preparado para trazer algo inovador, mas sempre respeitando as raízes do nosso Carnaval", destaca Missiato.

A luta de Ângelo vai além da competição. Ele é um defensor incansável da valorização do Carnaval como patrimônio cultural. "É fundamental que a nova geração conheça e valorize nossas tradições", afirma. Com seu compromisso e amor pela cultura, ele espera inspirar outros a se engajar e participar ativamente das festividades.

Com a aproximação do evento, a expectativa cresce entre os sambistas e admiradores da cultura carnavalesca. Ângelo Missiato, com sua experiência e dedicação, busca não apenas mais um troféu, mas também reafirmar a importância do Carnaval como uma expressão de identidade e união.

