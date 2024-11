Rumo ao Natal: Trem iluminado estará em São Carlos no dia 10/12

Trem iluminado Rumo - Crédito: divulgação

A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, realiza o "Rumo ao Natal" entre 2 e 22 de dezembro, em parceria com o Ministério da Cultura via Lei Rouanet. O trem iluminado, decorado com 1.500 metros de LEDs, percorrerá 1.900 km por mais de 90 municípios de São Paulo, incluindo interior, litoral e capital. Em São Carlos, a previsão de chegada do trem iluminado é por volta das 22h30 do dia 10/12.

Com Papai Noel a bordo, o evento reúne mais de 1 milhão de pessoas e reforça a importância das ferrovias para o país. Algumas cidades terão shows da banda “Derico 4teto”, com repertório que mistura choro e pop internacional.

“As pessoas nos escrevem o ano todo pedindo mais detalhes sobre a programação de natal, pois há muita expectativa sobre a passagem dos trens iluminados. Para nós, é gratificante proporcionar momentos especiais às comunidades que convivem com a nossa operação, estreitando vínculos e criando memórias afetivas entre a família Rumo e as famílias que irão prestigiar o trem’’, destaca Tatiana Montório, coordenadora de Performance Social da Rumo.

Cuidados com a segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Rumo ao Natal em segurança, a empresa orienta sobre alguns cuidados essenciais:

- Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea

antes, durante e após a passagem do trem;

- Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

- Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

- Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

