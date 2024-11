Roda gigante mais alta da América Latina prepara desconto especial para a Black Friday 2024

Roda Rico está instalada na capital paulista - Crédito: divulgação

A Roda Rico, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do Parque Villa-Lobos, em São Paulo, inicia, no período de 25 de novembro a 1 de dezembro, a sua Black Friday - com desconto que chega a 70% off no ingresso inteira – com o valor promocional de R$ 24,99.

Para conhecer a maior roda-gigante da América Latina e aproveitar o preço diferenciado, o visitante deve realizar a aquisição das entradas de forma on-line no site da Ticketmaster Brasil. Cada CPF pode adquirir até três ingressos na mesma compra, que devem ser utilizados durante o mês de dezembro – consultar os horários.

Vale lembrar que para visitar a Roda Rico, considerada um dos cartões-postais paulistanos, esse valor especial contempla todos os públicos, mas não é cumulativo, sendo então válido apenas para o período da Black Friday e vendido enquanto durar o estoque – em um lote de apenas 500 ingressos promocionais disponíveis.

O empreendimento faz parte das atrações turísticas da cidade, onde o público de todas as idades pode observar, a 91 metros de altura, diferentes paisagens paulistanas, tudo de um único ponto, ideal para belas fotos e selfies.

Os visitantes também podem contar com um espaço que tem opções de alimentação em food trucks. Já para aqueles que amam o seu animal de estimação, podem levá-lo sem problemas, pois o local é Pet friendly. Inclusive ele também pode entrar na roda-gigante com seu tutor, sem pagar. E para quem gosta de objetos de recordação, há uma loja Waiss localizada próxima à bilheteria, com itens como camisetas, chaveiros, miniaturas, ímãs e canecas.

SERVIÇO RODA RICO

Funcionamento: Os horários de funcionamento podem variar a cada mês em função de eventos e atividades especiais no local. Recomendamos sempre verificar o site para confirmar os horários atualizados antes da visita.

Horário de funcionamento em novembro:

De terça a sexta-feira: 12h às 19h

Sábados, domingos e feriados: 10h às 19h

Ingressos: www.rodarico.com.br / www.ticketmaster.com.br/

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 - Vila Hamburguesa - São Paulo, SP

Instagram: https://www.instagram.com/rodarico

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período

RODA RICO

Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito passageiros por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly, ou seja, os visitantes podem levar seus animais.

A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.

Leia Também