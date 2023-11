Resumo das novelas

SÁBADO, 25

Helena é rude com Giovanni, que se surpreende com as palavras da mãe. Jonas e Adriana pedem ajuda a Lara contra a armação de Roberto e Helena. Ísis se preocupa quando Giovanni não atende seu telefonema. Márcia/Susana disfarça quando Vic a questiona como ela sabe a história de sua família. Roberto planeja sabotar o processo de Lara. Todos se preocupam com o sumiço de Giovanni. Mário flagra Roberto com Vilma em um restaurante. Carlinhos leva Ísis até Giovanni, que havia se escondido no abrigo de animais. Érica abre os olhos, e Edu e Yeda se surpreendem.

FUZUÊ

Preciosa se faz de vítima para Bebel. Maria Navalha sofre por ser desacreditada no caso sobre o pai de Luna. Francisco se enfurece por Nero insistir em entregar o tesouro para Luna e Maria Navalha. Francisco anuncia o resultado da repescagem do concurso Rainha da Fuzuê. Nero e Miguel contam para Luna e Maria Navalha sobre a carta da Dama de Ouro que foi encontrada. Lampião sugere que Maria Navalha prove que Luna é filha de César. Luna e Miguel se encontram com Mariângela, que revela o conteúdo da carta da Dama de Ouro. Maria Navalha pede ajuda a Bebel para provar que Luna é filha de César.

TERRA E PAIXÃO

Marino ouve Tadeu. Aline diz a Caio que se casará com ele. Angelina flagra Agatha colocando uma erva na comida de Antônio. Irene escuta Marino propor um acordo a Tadeu para capturar Sidney. Lucinda aconselha Anely a falar com Enzo para participar do filme. Agatha não gosta de saber que Antônio pensa em fazer de Luigi seu sucessor. Irene manda Ramiro tirar a vida de Sidney. Gladys pede o divórcio a Tadeu. Ramiro conta a Kelvin que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Graça fica assustada quando Irene lhe conta que planeja acabar com Agatha. Vinícius e Iraê se beijam. Petra pergunta a Hélio se ele está fugindo de algo. Ramiro ameaça Sidney.

