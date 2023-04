Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 18

AMOR PERFEITO

Marê e Orlando acordam no meio da noite entristecidos. Antônio não gosta de ver Júlio namorando Sônia. Marcelino pede para trazer os amigos para procurar o saci. Odilon tem alta do hospital. Orlando aluga a antiga casa de sua família. Verônica tenta convencer Elza a fugir com Odilon. Aparecida aconselha Sônia. Ítalo estranha o questionamento de Orlando sobre Virgílio Lopes. Júlio convida Sônia para almoçar. Gaspar se insinua para Mirtes, a funcionária do cartório. Marcelino leva os amigos para caçarem saci. Turíbio ameaça Elza, sem que Fabiano veja. Sônia questiona Júlio sobre seus sentimentos. Marê critica Orlando por alugar a casa de Virgílio Lopes.

VAI NA FÉ

Ben vai com outros professores falar com o reitor do Icaes. Theo ajuda Lumiar a organizar os objetos de Ben. Os alunos se unem e pintam o muro da faculdade. Lumiar cede às investidas de Theo. Clara se insinua para Helena. Ben vai à delegacia. Os alunos decidem fazer uma manifestação no Icaes contra o crime de racismo. Sol e Lui tentam se conhecer melhor. Guiga se incomoda ao ver Fred conversando com Bela. Vini tenta beijar Yuri. Marlene vê Sol e Lui juntos e se afasta com Duda e Neide. Fred e Bela se beijam. Guiga tenta desabafar com Yuri. Marlene exige explicações de Sol sobre Lui.

TRAVESSIA

Isa apaga o fogo com o extintor. Stenio aconselha Moretti a procurar a polícia. Chiara fica incomodada quando Júlia envia para Vera o exame com as imagens do ultrassom. Ari pergunta a Gil se ele está do lado de Guerra, e decide levar as folhas assinadas pelo empresário para sua casa. Bia se incomoda com o interesse de Oto em ajudar Brisa. Laís se recusa a pegar a causa de Moretti. Karina impede que Isa dê o telefone para o pedófilo disfarçado de Bruna. Brisa visita Tonho. Ari tem lembranças da vida com Brisa em Mandacaru. Theo aceita a internação domiciliar. Helô avisa a Stenio para redobrar a atenção com Pilar. Rudá reage ao ouvir Brisa afirmar que acabaram com sua vida ao usar sua foto no cartaz de identificação de uma sequestradora.

