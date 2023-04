Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 11

GLOBO

AMOR PERFEITO

Albuquerque convence Marê sobre Gilda e ela conta a descoberta para Orlando. Gilda manipula Marê. Ione fala para Aninha que Tobias é adotado. Érico sai para se divertir com Romeu e Gilda vê os dois juntos. Ione se ofende por ser chamada de fofoqueira. Albuquerque e Lívia garantem a Tobias que são sua família.

Odilon convence Turíbio a levar Elza para o show de Francisco Alves. Verônica tenta conter a irritação quando Júlio supõe que Anselmo e Gilda podem ser amantes. Gilda chama Marê para ver o show com ela. Marê provoca o promotor Sílvio. Começa o show de Francisco Alves. Gilda se oferece para dançar com Orlando.

VAI NA FÉ

Sol aceita namorar Lui escondido, e os dois se beijam. Jenifer não gosta de ver Ben e Lumiar próximos. Lumiar pede para Ben voltar para casa. Dora consola a filha. Ben sonha com Lumiar e Sol mais jovens e acorda confuso. Wilma ensina Érika a interpretar. Sol se emociona com a surpresa que Lui prepara para ela no Charles Pierre. Clara decide sair com Theo e Rafa.

Lumiar encontra Ben em casa arrumando a mala. Theo vê Sol e Lui juntos e fala mal dela para Clara. Marlene namora Horácio. Theo pressiona Lumiar para entrar com o processo de paternidade. Jenifer recebe uma notificação de investigação de paternidade movida por Theo, e Sol se desespera.

TRAVESSIA

Brisa se defende das acusações na acareação com a mãe de uma criança sequestrada. Marineide não consegue conversar com Karina. Oto finaliza a pesquisa e avisa a Leonor que Bianca Rossi morreu na Flórida em um desabamento. Leonor deduz que Guerra inventou a mãe de Chiara. Ari liga para Núbia e descobre que ela fechou a venda de sua loja. Laís aconselha Joel a levar Karina a uma sessão com uma psicóloga. Brisa escuta Cotinha anunciar a chegada dos noivos Oto e Bia.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

