Resumo das novelas

MAR DO SERTÃO

José pede para Fubá Mimoso proteger Candoca e Manduca. Mirinho consegue enganar Vespertino. Ismênia vai para a casa de Tertulinho. Catão questiona o Coronel sobre ele ter assumido a culpa pela morte de Noé. Timbó e Xaviera trocam confidências sobre o mandante do atentado contra José. Tertulinho encontra Laura desacordada em seu carro na estrada e chama uma ambulância.

José afirma a Firmino que colocará fim à guerra que se iniciou em Canta Pedra. Márcio Castro questiona Deodora sobre Laura, mas ela desconversa. Manduca e Joca pedem a ajuda de Pajeú para proteger o Catende. Fubá Mimoso e Pajeú se enfrentam, e Candoca repreende os dois. Floro e Vespertino são presos. Rosinha ensina Tereza e Timbó a ler e escrever. Jessilaine volta a ser a prefeita de Canta Pedra. José avisa a Candoca que teme por sua segurança e a de Manduca.

VAI NA FÉ

Sol aceita voltar e conversa com a família. Bruna tem uma séria discussão com Kate. Theo esquece de seu aniversário de casamento e sai com Kate. Sol conforta Bruna. Ben liga para Sol, que não atende. Kate se muda para o apart, Hugo pede para Jenifer alertar a amiga sobre seu namorado. Yuri é abordado por um segurança da faculdade e entra em pânico.

Sol fica chocada com o contrato que Wilma exige que ela assine para voltar a trabalhar com o filho. Lui manda Jairo dispensar suas convidadas e se anima quando Sol avisa que será a nova backing vocal. Theo seduz Clara e a convence a assinar o contrato de que ele precisa. Jenifer assiste à aula de Eduardo e fica envergonhada quando uma pessoa os elogia como um casal. As mulheres enganadas por Lui invadem a mansão.

TRAVESSIA

Helô conversa com Stenio sobre sua preocupação a respeito do paradeiro de Montez. Cidália, Guerra e Chiara conversam com o cirurgião que operou o empresário e descobrem que Guerra estava sob efeitos de medicamentos quando deu as informações para Ari. Bia beija Oto na frente de Brisa. Oto liga para Ari para pegar os registros médicos de Dante, que foi internado com suspeita de princípio de infarto. Karine mantém contato com uma suposta atriz pela internet, sem saber que se trata de um pedófilo. Núbia e Marineide ficam surpresas ao ouvir sobre o resultado de DNA de Brisa.

