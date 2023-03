Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 6

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Tertulinho repreende Fubá Mimoso por não ter terminado o serviço que ele encomendou. Xaviera se desespera e vai até a igreja, onde vê uma aparição. Labibe reclama de enjoo, e Candoca e Lorena se preocupam. Padre Zezo estranha ao encontrar Xaviera na igreja. Vespertino transfere o dinheiro desviado para um paraíso fiscal e forja uma conta em nome de Mirinho. Deodora visita o Coronel na delegacia. Timbó e Tereza acolhem Xaviera, e Tertulinho se preocupa com o seu sumiço. Xaviera procura José.

VAI NA FÉ

Sol canta para atrair clientes e Theo tem uma fantasia com ela mais nova. Orfeu ameaça Sheila. Sol se preocupa ao saber que Jenifer está se aproximando de Ben. Lumiar confirma a combinação com Sol para manter Jenifer e Ben afastados. Eduardo tenta se insinuar para Jenifer, mas ela avisa que tem namorado.

Anthony se preocupa com os vídeos de Érika. Jenifer, Bela e Tatá fazem uma banca para recolher assinaturas e impedir que Yuri perca a sua bolsa na faculdade. Lui chega para a jornada do Sagrado Masculino e se fica surpreso ao encontrar Fábio. Theo se aproxima de Sol, que fica abalada. Bruna fala com Jairo sobre Theo, e o segurança de Lui aborda o vilão.

TRAVESSIA

Cidália preside a reunião com o representante do casarão. Chiara diz a Brisa que as malas de Tonho estão prontas, dando a entender que Ari desistirá da guarda do filho. Cidália reage quando fica sabendo por Ari que, como novo sócio da empresa, o rapaz retirou a construtora da licitação dos casarões. Talita conclui que Gil já tinha conhecimento das falcatruas de Ari. Cidália pede ajuda a Helô para o golpe que Ari deu na empresa.

Helô orienta Cidália a procurar um perito. Lídia pensa na possibilidade de ter sido Ari o responsável pelo atentado a Guerra. Ari leva Tonho e Núbia para a casa nova. Cidália desconfia de que Ari possa estar mancomunado com Moretti. Stenio alerta Laís para o risco que eles correm com a fuga de Montez da prisão. Chiara descobre que o armário onde Ari guardava suas roupas está vazio. Cidália visita Guerra no hospital.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também