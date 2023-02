Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 16

GLOBO

MAR DO SERTÃO

José e Candoca vão para o Catende. Firmino e Lorena se beijam. Joca e Rosinha brigam pelo quarto na casa nova, e Timbó os repreende. Cira se insinua para Sabá, e Nivalda se enfurece. Vanclei troca mensagens com Nivalda. Noé pede para Quintilha mostrar onde ficam as terras de Timbó.

Xaviera convence Tertulinho a convidar Deodora para almoçar na fazenda. Deodora exige que Vespertino entregue sua parte do dinheiro que ele e Floro desviaram. José e Candoca vão para o Rio de Janeiro em lua de mel. O coronel e a Pastora Dagmar chegam para o almoço na fazenda, e Tertulinho e Deodora se surpreendem.

VAI NA FÉ

Theo oferece dinheiro para Sol, que o expulsa de sua casa. Jenifer pede para Kate perguntar para Bruna sobre os namorados de Sol antes de Carlão. Theo questiona Lumiar sobre as investigações do acidente. A advogada descobre que Jenifer é filha de Sol. Orfeu proíbe Theo de se aproximar de Sol. Theo pede para Kate mudar o visual para parecer com Sol quando era mais jovem.

Bruna inventa um pai biológico para Jenifer. Chega o dia do batizado de Duda. Passam-se alguns meses. Jenifer cobra de Bruna uma resposta sobre seu pai biológico. A água da casa de Sol é cortada por falta de pagamento. Ben cai de uma árvore, e Lumiar se preocupa quando ele anuncia que recuperou a memória sobre o acidente.

TRAVESSIA

Moretti insiste para que Cotinha e Leonor escutem a proposta que ele tem para Guida. Guida garante a Ivan que ele ganhará dinheiro, mesmo se o rapaz não for filho de Moretti. Leonor conta a Guida que, caso ela passe a quinta de Lisboa para o nome de Moretti, o empresário se compromete a quitar sua dívida.

Gil comenta com Ari que tem vontade de voltar para seu antigo trabalho, deixando claro que não concorda com as atitudes do amigo. Ari se compromete a trazer Brisa para conversar com Guerra, desde que seja feito um teste de DNA para comprovar a paternidade de Tonho. Cidália leva Brisa ao encontro de Guerra.

PEQUENA TRAVESSA

Vicente fica preocupado ao saber que Mercúrio pretende se casar com Júlia. Pato fala para Caio que precisa conversar sobre Baby. Breno e Diogo visitam Alberto. Amália pede para Caio não se meter com Mercúrio. Rafael e sua família visitam túmulo de Suzana. Celine decide ir embora da cidade e fica surpresa ao não encontrar o dinheiro no cofre do bando. Angustiada, ela joga a mala num canto e chora na cama. Débora diz a Hugo que não pretende se separar de Alberto. Ele declara que a ama e os dois se beijam. Celine liga para George e pede que a ajude. Ele desliga o telefone, ela desaba chorando e Samurai a consola. George chega à conclusão de que Júlio e Júlia são a mesma pessoa. Débora chega em casa e Alberto, irônico, pergunta se Hugo estava lá. Maria ajuda Júlia a procurar emprego no jornal. Caio conversa com Guilherme sobre seu futuro com Baby. Júlia conta para Mariana que foi Mercúrio quem a atacou.

Mariana a aconselha a denunciá-lo, mas Júlia diz que tem medo da reação dele e do que pode fazer contra seu pai e seus irmãos. Heloísa visita George e pede a ele que expulse Cícero da casa de Edna. Heloísa pergunta a George quando será a leitura do testamento. Ele responde que em duas semanas. Pilar briga com Débora por colocá-la em suas armações. Celine liga mais uma vez para George para pedir ajuda. Raul examina Alberto. Marcelo, Rosa e Luigi encontram Mariana e Júlio tristes. Mercúrio volta a ameaçar Tonho. Samurai faz perguntas a Celine sobre George. Caio volta a se declarar para Júlia e diz que daria a própria vida para protegê-la. Celine pede a Samurai que não faça nada contra George, pois essa vingança é só sua. Júlia ainda se lamenta com Mariana sobre o ataque de Mercúrio. Mercúrio diz para Baby que aprova o casamento dela com Caio. Mercúrio dá gargantilha que roubou de Edna de presente a Baby. Júlia consola Caio que está triste por ter que se casar com Baby. Fernanda vai embora e diz ao filho que sua relação com George não tem mais salvação.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

