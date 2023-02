Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 10

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Deodora tenta manipular Tertulinho. Xaviera conversa com Firmino sobre Lorena. Nivalda sugere que Sabá ofereça uma casa para Timbó. Lorena se recusa a aceitar a pastora Dagmar como mãe. Deodora sofre com o desprezo de Tertulinho. Lorena pede que Dagmar vá embora de Canta Pedra. Sabá oferece uma casa para Timbó por um valor muito alto, e Tereza se preocupa.

Firmino tenta ajudar Lorena. Xaviera tenta convencer o Coronel a voltar para a fazenda Palmeiral. Floro comenta com Deodora sobre o dinheiro do hospital que desviaram, e Vespertino se enfurece. José e Candoca sonham com o dia do casamento.

VAI NA FÉ

Orfeu reconhece Carlão e vai embora com Theo. Carlão conta sobre o ocorrido para Marlene e pede que a sogra não comente com Sol. Lui se recusa a jantar com Gisela, e Érika tem outra ideia para tentar fotografar os dois. Gisela é rejeitada por Lui e exige que Érika faça uma publicação contra ele. Sol canta no coral da igreja, e Jenifer grava com o celular. Lumiar se angustia com a animação de Ben com o trailer e a viagem que quer fazer com ela. Érika pensa em lançar fotos sensuais de Lui para desmentir a postagem de Anthony. Anthony e Érika escolhem a foto que irão postar de Lui. Lumiar acorda irritada pela noite mal dormida no trailer e revela a Ben que não quer viajar com ele.

TRAVESSIA

Ari usa as folhas assinadas em branco por Guerra para transferir as ações de Chiara para seu nome e fazer uma procuração lhe dando plenos poderes. Gil revela a Talita que está estranhando o comportamento de Ari. Guerra manda Ari suspender o pedido de guarda de Tonho e entregar o filho para Brisa. Laís avisa a Moretti e a Stenio que Helô tomará o depoimento de Guerra. Ari deixa claro para Dante que não cumprirá o acordo feito entre Brisa e Guerra. Cidália deixa o hospital. Isa tenta convencer Laís de que o problema de Theo é grave. Brisa se depara com Chiara saindo do hospital.

PEQUENA TRAVESSA

Júlia chora a morte de Edna. Pato fica irritado com o roubo da gangue na casa de Edna. Guilherme conversa com Caio sobre o lugar onde ele vai morar com Baby. George chega mais cedo e avisa que Edna faleceu; Heloísa chora. Baby e Amália olham revista de vestido de noiva; Caio entra. Júlia chega em casa; Mercúrio aproxima-se com Pato e fala com ela. Júlia entra chorando e diz para Rafael que Edna faleceu. Alberto fala no telefone com Tonho, que está decidido a não falar sobre as ameaças e diz que não vai denunciar ninguém. Samurai diz que depois do próximo roubo de carga vai viajar com Celine. Caio vai pedir mão de Baby a Vicente; Pato chega e fica sem graça. Olha de longe e chora. George, Alberto e Cícero estão no velório de Edna. Júlia joga flores no túmulo de Edna.

Maria e Rafael conversam sobre o parentesco de Edna com Heloísa e Débora. George diz a Fernanda que quer retomar o casamento. Mariana conversa com Júlio sobre o sequestro. Tonho pede a Gabriel que traga sua família para assistir ao jogo. Pato conversa com Geraldo, diz que ama Baby e que vai lutar por ela. Caio e Baby visitam um apartamento. Geraldo pergunta a Pato se ele mudaria de vida por Baby. Gabriel se aproxima de Pato para consolá-lo. Júlia se assusta com Mercúrio e acaba se lembrando de que foi ele que a atacou. George conversa com a mãe sobre a incrível semelhança entre Júlio e Júlia. Mercúrio insinua para Júlia que naquela noite houve algo entre eles. Revoltada, ela diz a Mercúrio que vai denunciá-lo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

