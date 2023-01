Resumo das novelas

SEXTA-FEIRA, 27

MAR DO SERTÃO

Dom Tião diz a José que não pode revelar a verdade sobre o mandante de sua morte. Omar afirma que sente vergonha de Maruan, que assegura que se casará com Labibe mesmo sem a aprovação do pai. Sabá e Nivalda pensam em como derrotar Floro e Vespertino.

Deodora descobre que Tertulinho interditou o coronel e cobra explicações de Márcio Castro. José pergunta a Tertulinho se ele foi o mandante de sua tentativa de assassinato. Timbó aconselha Omar. Vespertino e Floro planejam embolsar o dinheiro do hospital de Candoca. Omar oferece ouro para que Labibe desista de Maruan.

VAI NA FÉ

Carlão segue com o bandido no carro e acaba se envolvendo em um acidente. Carlão volta para casa arrasado, e a família o consola. Carlão conversa com Joel sobre o conserto do carro. Sol pede um adiantamento para Lui, e Wilma se enfurece. Anthony mostra o clipe de Lui em seu site. Ben conversa com Emílio na cadeia. Guiga é chamada para depor. Theo assiste ao clipe, encantado por Sol. Lui se decepciona com as críticas de Wilma. Theo tenta convencer Ben a ir com ele ver Sol dançar. Lumiar leva Guiga para o Refúgio, e ela se desespera. Theo aparece na casa de show, e Sol o reconhece. Ben mostra o clipe para Lumiar e a questiona sobre Lui. Theo tenta obrigar Sol a sair com ele.

TRAVESSIA

Oto diz a Helô que não tem advogado. Joel aconselha Brisa a ficar preparada para a possível prisão de Oto. Isa avista Theo no acostamento da estrada, e Monteiro manda o filho entrar no carro. Helô não acredita que Oto tenha feito o hackeamento sozinho para impressionar Moretti. Guida diz a Leonor que quer enlouquecer Moretti.

Guida decide conversar com Caíque, depois que Rudá lhe conta como descobriu que é assexual. Brisa fica preocupada quando Oto lhe avisa que Helô interrogará Moretti e Guerra. Um amigo de Dante conta ao professor que Guerra entrará na licitação do casarão e que Ari fará a campanha. Moretti vê a foto de Guerra entrando em sua casa.

PEQUENA TRAVESSA

George diz para Fernanda que a quer de volta e que a ama. George mostra umas peças que comprou para Fernanda. Guerra pede desculpas a Alberto pelo comportamento de Celine. O pessoal da vila, entre eles Júlia, joga tomates em Débora e Heloísa. Celine recebe dinheiro de Mercúrio, mas reclama da quantia. Guerra vai pegar o processo de Rafael para ajudar Alberto, mas Celine chega primeiro e entrega os documentos a Mercúrio. Guerra vê tudo. O delegado pega o processo de volta, entrega para Alberto e diz a ele que demitiu Celine. Geraldo pergunta a Fernanda se ela quer mesmo voltar com George.

Vicente pergunta se Baby quer realmente se casar com Caio. Débora diz para Alberto que está pensando em não fazer seus exames. Geraldo vai procurar Edna. Edna diz a ele que os dois precisam tratar de negócios. Edna quer fazer uma proposta a ele. Júlia chega para falar com Rafael. Ela dá uma flor ao pai. Celine chega ao escritório de advocacia, passa reto por todos e invade a sala de George. George está ao telefone. Celine o encara. Júlia está conversando com Rafael, quando entra um policial e anuncia a chegada de Alberto. Celine discute com George. Ele a beija. Ela o provoca. George a beija novamente.

