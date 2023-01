Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 26

Vespertino e Floro comemoram a entrada do dinheiro para a construção do hospital, mas escondem de Candoca. O sheik Omar chega a Canta Pedra e pede sigilo a Quintilha. Xaviera está atormentada com suas dúvidas sobre o caráter de Tertulinho. O coronel conta a José e Candoca que foi interditado por Tertulinho.

Deodora afirma a Pajeú que tomará tudo do coronel. Firmino confessa seu amor por Lorena, que diz que é apenas sua amiga. O sheik Omar agradece Timbó e Tereza por terem salvado a vida de Maruan. Omar se apresenta para Maruan. José questiona Fubá Mimoso/Dom Tião sobre o mandante de seu assassinato.

VAI NA FÉ

Ben fica impaciente ao saber que o cliente de Lumiar, pai de Guiga, foi preso no aeroporto com muito dinheiro. Fred vê Kate tirando foto de Guiga e a repreende com grosseria. Lumiar e Ben chegam ao aeroporto. Jenifer e Otávio se beijam no carro. Lumiar e Ben explicam para Guiga o que houve com seu pai. Érika critica Anthony por se gabar de uma notícia que não fez sucesso algum. Sol reclama de ter que fazer um clipe com Lui, e Vitinho a repreende. Ivy conta para Wilma que foi ela quem divulgou a foto de Sol e Lui no momento do acidente na piscina. Sol e Lui gravam o clipe. Carlão é assaltado.

TRAVESSIA

Guida diz a Leonor que não acredita que Caíque seja assexual. Caíque conversa com Rudá sobre orientação sexual e revela ao sobrinho de Leonor que percebe que o adolescente também é assexual. Guida conta a Inácia tudo o que aconteceu com ela. Theo se nega, de forma intempestiva, a ficar no chalé. Isa percebe que o irmão não está bem.

Oto aceita a proposta de Stenio de assumir o hackeamento sozinho, para livrar Brisa. Guerra avisa a Ari que entrará com a licitação do casarão após a denúncia ao Moretti, e que o rapaz é quem vai fazer a campanha do shopping. Cidália repreende Guerra por conta de sua relação com Guida. Isa avisa à família que Theo sumiu. Oto confessa a Helô que hackeou o site de uma Fundação em São Luís do Maranhão.

PEQUENA TRAVESSA

Alberto diz para Helena e George que vai ajudar Rafael. Celine conversa com Mercúrio. Os dois se beijam. Alberto diz para Débora que vai defender o pai de Júlia que está preso. Mercúrio e Pato estão dando uma força para Rafael. Caio e Amália chegam e Rafael pede para Caio se afastar de Júlia. Alberto pede para ver o processo de Rafael. Celine diz que não vai mostrar. Guerra ouve a conversa dos dois. Edna diz que quando ela morrer vai dar seu anel de família a Júlia. Celine diz para Guerra que não ajudou Alberto por não ter uma procuração. Amália fica chateada por Rafael ter pedido para Caio se afastar de Júlia. Fernanda se encontra com George e pergunta ao ex-marido que direito ele tem de se meter em sua vida.

